Ночная атака рф на Киевскую область: из-за падения обломков есть двое раненых, в том числе - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Во время ночной атаки российских войск в Киевской области из-за падения обломков есть повреждения, произошли пожары, в том числе травы и лесной подстилки, известно о двух раненых людях, в частности - ребенка. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
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"Этой ночью россияне атаковали область одновременно ракетами и дронами. Благодаря профессиональной работе наших ПВО фактов попаданий не зафиксировано. Все вражеские цели уничтожены. К сожалению, есть пострадавшие. В результате падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок. Взрослый госпитализирован в больницу и прооперирован, угроз его жизни нет", - сообщил Кравченко.
Детали
По его словам, в результате падения обломков также повреждены 5 частных домов. В трех домах повреждения незначительные – выбиты окна, посечены фасады. В двух – возникли пожары. Возгорания ликвидированы.
Сейчас соответствующие службы работают над устранением последствий атаки. Владельцам поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь, отметил глава ОВА.
Кроме того, по данным чиновника, обломками повреждены несколько автомобилей, а также окна в одном из офисных помещений.
В двух районах области также зафиксировано несколько возгораний травы и лесной подстилки.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа “Искандер” по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Предварительно, этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА “Shahed” - все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.