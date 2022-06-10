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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Незважаючи на війну, Німеччина за три місяці збільшила імпорт із росії на 60% - посол

Незважаючи на війну, Німеччина за три місяці збільшила імпорт із росії на 60% - посол

Київ • УНН

 • 100112 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Незважаючи на російське вторгнення в Україну, у січні-квітні 2022 року Берлін збільшив імпорт з рф на 60%. Про це у п'ятницю повідомив у Twitter посол України у Німеччині Андрій Мельник, пише УНН.

Цитата

«Це безумство. Незважаючи на російську агресивну війну, Німеччина у січні-квітні 2022 року збільшила імпорт із росії на 60% (!) і перевела до Москви ще майже 6 млрд євро. Водночас українсько-німецька торгівля скоротилася на 11%», - написав Мельник.

Дипломат посилається дані Східного комітету німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft).

Додамо

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що незважаючи на гучні заяви німецького канцлера Олафа Шольца, Берлін за останні кілька тижнів не надіслав Україні жодного озброєння.

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