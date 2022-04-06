Невизнаний “глава” Криму Аксьонов “позбавив” почесних звань Усика, Кравчука та Куніцина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Окупанти у тимчасово окупованому Криму хочуть "позбавити почесних звань" українських державних, громадських і спортивних діячів, які підтримали Україну у війні з росією. Про це заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов у середу, пише УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
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"Всі, хто ведуть антиросійську діяльність і заплямували себе під час спеціальної військової операції (так влада рф називає війну проти України – КР) стосовно росії, російських і російськомовних громадян України, мають бути позбавлені кримських почесних звань та нагород", – заявив Аксьонов.
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Він уточнив, що має намір "позбавити почесних звань" кримчанина, українського боксера Олександра Усика, першого президента України Леоніда Кравчука, голову Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України Сергія Куніцина.
За даними з відкритих джерел, Куніцин є заслуженим працівником фізичної культури та спорту Автономної Республіки Крим, Усик – почесний громадянин Сімферополя з 2012 року.
Публічних коментарів Усика, Кравчука та Куніцина щодо заяви Аксьонова немає.
Нагадаємо
Раніше сьогодні у тимчасово окупованому Криму пройшли нові обшуки у помешканні представників кримських татар.