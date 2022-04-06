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Непризнанный “глава” Крыма Аксенов “лишил” почетных званий Усика, Кравчука и Куницына

Киев • УНН

 • 126148 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Оккупанты во временно оккупированном Крыму хотят "лишить почетных званий" украинских государственных, общественных и спортивных деятелей, которые поддержали Украину в войне с россией. Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов в среду, пишет УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".

Непризнанный “глава” Крыма Аксенов “лишил” почетных званий Усика, Кравчука и Куницына

Цитата

"Все, кто ведут антироссийскую деятельность и запятнали себя во время специальной военной операции (так власть рф называет войну против Украины - КР) в отношении россии, русских и русскоязычных граждан Украины, должны быть лишены крымских почетных званий и наград", - заявил Аксенов.

Детали

Он уточнил, что намерен "лишить почетных званий" крымчанина, украинского боксера Александра Усика, первого президента Украины Леонида Кравчука, председателя Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины Сергея Куницына.

По данным из открытых источников, Куницын является заслуженным работником физической культуры и спорта Автономной Республики Крым, Усик - почетный гражданин Симферополя с 2012 года.

Публичных комментариев Усика, Кравчука и Куницына относительно заявления Аксенова нет.

Напомним

Ранее сегодня во временно оккупированном Крыму прошли новые обыски в доме представителей крымских татар.

Украинские Национальные Новости

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