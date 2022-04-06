В окупованому Криму нові обшуки у помешканні кримських татар. Одного з чоловіків вивезли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму нові обшуки у помешканні представників кримських татар. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.
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Співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу о 6.30 ранку увірвалися до будинку Сервера Барієва, у смт. Роздольне та провели обшук жодним чином не пояснюючи причин. Сервер – стоматолог за професією та громадянський активіст.
Близько 9 години ранку чоловіка вивели з дому та за попередніми даними відвезли до Сімферополя.
"Обшуки в помешканнях громадян України у тимчасово окупованому Криму суперечать міжнародним нормам і є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу сімейного життя", - написала Денісова.
Омбудсмен закликала Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.