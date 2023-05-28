Невідворотне покарання: в Офісі Генпрокурора привітали ухвалення Конвенції про співробітництво у розслідуванні міжнародних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. У Любляні пройшла Дипломатична конференція, на якій було ухвалено Конвенцію про співробітництво у розслідуванні міжнародних злочинів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає УНН.
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Як зазначається, Андрій Костін виступив на Дипломатичній конференції MLA, яка днями пройшла в Любляні.
Mutual Legal Assistance and Extradition (MLA) - це ініціатива Словенії, Аргентини, Бельгії, Монголії, Нідерландів та Сенегалу, спрямована на прийняття Конвенції про міжнародне співробітництво у розслідуванні та переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів.
Андрій Костін подякував МЗС Словенії та Євроюсту за підтримку.
"Ми високо цінуємо ці рішучі спільні кроки до забезпечення невідворотності покарання за міжнародні злочини. Ухвалення Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів — історичний крок до зміцнення правопорядку у світі.
Це перший великий договір у сфері міжнародного кримінального права, ухвалений після Римського статуту. Важливо, що цей процес відбувається саме зараз, коли на європейському континенті триває жорстока повномасштабна війна — агресія рф проти України", - підкреслив Костін.
Повідомляється, що ухвалена Конвенція, серед іншого, має на меті визначати прямі канали зв'язку з компетентними органами, роз'яснити, які форми міждержавного співробітництва доступні і як їх запитувати, сприяти формам співробітництва із застосуванням сучасних технологій, таких як заслуховування свідків за допомогою відеоконференцій або запити на прослуховування телефонних розмов підозрюваних.
Нагадаємо
Андрій Костін повідомив, що за 33 дні російської окупації в Бучанському районі на Київщині вчинено більш як 9000 воєнних злочинів.