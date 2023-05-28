Неотвратимое наказание: в Офисе Генпрокурора поприветствовали принятие Конвенции о сотрудничестве в расследовании международных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. В Любляне прошла Дипломатическая конференция, на которой была принята Конвенция о сотрудничестве в расследовании международных преступлений. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Андрей Костин выступил на Дипломатической конференции MLA, которая на днях прошла в Любляне.
Mutual Legal Assistance and Extradition (MLA) - это инициатива Словении, Аргентины, Бельгии, Монголии, Нидерландов и Сенегала, направленная на принятие Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений.
Андрей Костин поблагодарил МИД Словении и Евроюст за поддержку.
"Мы высоко ценим эти решительные совместные шаги к обеспечению неотвратимости наказания за международные преступления. Принятие Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений — исторический шаг к укреплению правопорядка в мире.
Это первый крупный договор в сфере международного уголовного права, принятый после Римского статута. Важно, что этот процесс происходит именно сейчас, когда на европейском континенте продолжается жестокая полномасштабная война — агрессия рф против Украины", - подчеркнул Костин.
Сообщается, что принятая Конвенция, среди прочего, имеет целью определять прямые каналы связи с компетентными органами, разъяснить, какие формы межгосударственного сотрудничества доступны и как их запрашивать, способствовать формам сотрудничества с применением современных технологий, таких как заслушивание свидетелей с помощью видеоконференций или запросы на прослушивание телефонных разговоров подозреваемых.
Напомним
Андрей Костин сообщил, что за 33 дня российской оккупации в Бучанском районе Киевской области совершено более 9000 военных преступлений.