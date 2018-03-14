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Невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка: жінка померла

Невідомий з ножем напав на багатодітну матір біля дитсадка: жінка померла

Київ • УНН

 • 19020 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Київській області невідомий напав на багатодітну матір з ножем, нанісши більше десяти колото-різаних ран. Жінка померла. Про це повідомив відділ комунікації поліції в області, передає УНН.

"До поліції Фастова зателефонував черговий лікар медичного закладу та повідомив, що із чисельними ножовими пораненнями звернулася жінка і втратила свідомість. Не приходячи до тями, від отриманих тілесних ушкоджень вона померла в операційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.

Загиблою виявилася 43-річна мати трьох дітей, вдова, приватний підприємець. Увечері вона йшла до дитячого садочка, аби забрати сина. Неподалік входу до закладу на неї ззаду напав невідомий та наніс ножові поранення.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання. На місці злочину працюють кінологи та криміналісти. Також встановлюються свідки інциденту.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який обезголовив жінку у її власній квартирі.

Українські Національні Новини

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