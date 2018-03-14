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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34037 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39393 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86693 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Неизвестный с ножом напал на многодетную мать возле детсада: женщина умерла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киевской области неизвестный напал на многодетную мать с ножом, нанеся более десяти колото-резаных ран. Женщина умерла. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области, передает УНН.

 

"В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером она шла в детский садик, чтобы забрать сына. Неподалеку от входа в заведение на нее сзади напал неизвестный и нанес ножевые ранения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственно-розыскные действия для установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты. Также устанавливаются свидетели инцидента.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который обезглавил женщину в ее собственной квартире.

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