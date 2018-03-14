Неизвестный с ножом напал на многодетную мать возле детсада: женщина умерла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киевской области неизвестный напал на многодетную мать с ножом, нанеся более десяти колото-резаных ран. Женщина умерла. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области, передает УНН.
"В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы", - говорится в сообщении.
Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером она шла в детский садик, чтобы забрать сына. Неподалеку от входа в заведение на нее сзади напал неизвестный и нанес ножевые ранения.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственно-розыскные действия для установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты. Также устанавливаются свидетели инцидента.
Напомним, в Одессе задержали мужчину, который обезглавил женщину в ее собственной квартире.