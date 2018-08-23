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Невідомий напав на поліцейських в центрі Москви неподалік будівлі МЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Невідомий напав на співробітників поліції в центрі Москви, один поліцейський поранений. Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі Головного управління МВС по Москві, передає УНН.

Невідомий напав на поліцейських в центрі Москви неподалік будівлі МЗС РФ

“О 20:00 мск (однаковий час з Києвом — ред.) За адресою провулок Сівцев Вражек будинок 43 невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по двом співробітникам поліції полку з охорони дипломатичних представництв ГУ МВС Росії по Москві, один з поліцейських отримав поранення”, — сказав співрозмовник.

За його словами, співробітники поліції відкрили у відповідь вогонь з табельної зброї, в результаті нападник був поранений, а згодом — помер у лікарні.

“В даний час потерпілому співробітнику надається необхідна медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група, з’ясовуються обставини події”, — додав співрозмовник.

Зараз співробітники поліції і люди в цивільному оглядають з ліхтарями припарковані машини. На місці також працюють слідчі Слідчого комітету і експерти-криміналісти ГУ МВС.

Очевидці розповіли кореспонденту, що чули декілька пострілів. “Я знаходився в будинку 43, почув три хлопки. Пізніше я зрозумів, що це поліцейські вели перестрілку з напавшим на них чоловіком”, — сказав один з очевидців. Інший очевидець розповів, що він їхав на машині по Сівцеву Вражеку. “Я почув два постріли. Потім побачив лежачого на асфальті в чоловіка в цивільному”, — додав він.

Як повідомляв УНН, в перестрілці біля станції метро Кінгсбері в Лондоні постраждали три людини.

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