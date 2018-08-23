Неизвестный напал на полицейских в центре Москвы у здания МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Неизвестный напал на сотрудников полиции в центре Москвы, один полицейский ранен. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, передает УНН.
“В 20:00 мск (одинаковое время с Киевом — ред.) по адресу переулок Сивцев Вражек дом 43 неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение”, — сказал собеседник.
По его словам, сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен, а потом — умер в больнице.
“В настоящее время пострадавшему сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего”, — добавил собеседник.
Сейчас сотрудники полиции и люди в штатском осматривают с фонарями припаркованные машины. На месте также работают следователи Следственного комитета и эксперты-криминалисты ГУ МВД.
Очевидцы рассказали корреспонденту, что слышали несколько выстрелов. “Я находился в доме 43, услышал три хлопка. Позже я понял, что это полицейские перестреливаются с напавшим на них мужчиной”, — сказал один из очевидцев. Другой очевидец рассказал, что он ехал на машине по Сивцеву Вражеку. “Я услышал два выстрела. Потом увидел лежащего на асфальте в мужчину в штатском”, — добавил он.
Как сообщал УНН, в перестрелке возле станции метро Кингсбери в Лондоне пострадали три человека.