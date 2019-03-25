Невідомі влаштували вибух на американській військовій базі у Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Вибух стався на базі морської піхоти США Кемп-Дзукеран в центральній частині південного японського острова Окінава. Про це повідомляє в понеділок інформаційне агентство Kyodo з посиланням на американську військову поліцію, передає УНН з посиланням також на японський телеканал NHK.
Невідомі зуміли проникнути всередину об’єкта, зруйнувавши частину його огорожі. Після цього вони підірвали газовий балон, підкладений до будівлі, яку на базі використовували представники міністерства оборони Японії. Ніхто не постраждав.
На базі Кемп-Дзукеран знаходиться штаб угруповання морської піхоти США, дислокованої на Окінаві. На цьому острові сконцентровано близько 70% площі всіх американських об’єктів у Японії. Місцева влада і представники громадськості послідовно виступають за скорочення там військової присутності США.
Нагадуємо, уряд Японії не має наміру більше відкладати питання перенесення американської авіабази Футемма, яка знаходиться в південній японській префектурі Окінава. Про це заявив 1 березня прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з губернатором Окінави Денні Тамакі.