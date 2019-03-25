Неизвестные устроили взрыв на американской военной базе в Японии

Неизвестные сумели проникнуть внутрь объекта, разрушив часть его ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии. Никто не пострадал.

На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70% площади всех американских объектов в Японии. Местные власти и представители общественности последовательно выступают за сокращение там военного присутствия США.

Напоминаем, правительство Японии не намеренно больше откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма, которая находится в южной японской префектуре Окинава. Об этом заявил 1 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.