Неизвестные устроили взрыв на американской военной базе в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукеран в центральной части южного японского острова Окинава. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию, передает УНН со ссылкой также на японский телеканал NHK.
Неизвестные сумели проникнуть внутрь объекта, разрушив часть его ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии. Никто не пострадал.
На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70% площади всех американских объектов в Японии. Местные власти и представители общественности последовательно выступают за сокращение там военного присутствия США.
Напоминаем, правительство Японии не намеренно больше откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма, которая находится в южной японской префектуре Окинава. Об этом заявил 1 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.