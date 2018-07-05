Невідомі у протигазах влаштували харківській ЛГБТ-спільноті погром
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Поліція Харкова встановлює обставини нападу на офіс ЛГБТ- спільноти. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Харківській області, передає УНН.
“За попередніми даними, невідомі у протигазах увірвалася до приміщення, кинули димову шашку та розпилили речовину з газових балончиків. Також вони пошкодили майно організації”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інформація про подію на провулку Подільському надійшла до Основ’янського відділу поліції 4 липня близько 21:00.
За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Співробітники поліції оглянули місце події, вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики. Всі речові докази направлені на експертне дослідження.
Слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.
На даний час поліцейські встановлюють усі обставини та коло осіб, причетних до скоєння правопорушення.
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