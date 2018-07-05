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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78580 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111063 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132061 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139014 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175375 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155076 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142380 просмотра

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Неизвестные в противогазах устроили харьковскому ЛГБТ-сообществу погром

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на офис ЛГБТ сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.

“По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о происшествии в переулке Подольском поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи Основянского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и круг лиц, причастных к совершению правонарушения.

Ранее на офис компании Youtube, который находится в калифорнийском городе Сан-Бруно, было совершено нападение.

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