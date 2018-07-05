Неизвестные в противогазах устроили харьковскому ЛГБТ-сообществу погром
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на офис ЛГБТ сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.
“По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвалась в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, информация о происшествии в переулке Подольском поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Следователи Основянского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и круг лиц, причастных к совершению правонарушения.
Ранее на офис компании Youtube, который находится в калифорнийском городе Сан-Бруно, было совершено нападение.