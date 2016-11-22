Невідомі підпалили авто депутата на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Житомирщині розпочато розслідування за фактом підпалу автомобіля, який належить сім’ї депутата Коростенської райради. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Так, до правоохоронних органів надійшла заява від депутата Коростенської районної ради, що у ніч із 21 на 22 листопада 2016 року було підпалено автомобіль марки “Шевроле Еванда”, який належить його сім’ї.
Наразі проводиться досудове розслідування з метою встановлення обставин правопорушення.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.