Невідомі підпалили авто депутата на Житомирщині

Так, до правоохоронних органів надійшла заява від депутата Коростенської районної ради, що у ніч із 21 на 22 листопада 2016 року було підпалено автомобіль марки “Шевроле Еванда”, який належить його сім’ї.

Наразі проводиться досудове розслідування з метою встановлення обставин правопорушення.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.