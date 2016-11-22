Неизвестные подожгли авто депутата в Житомирской области

Так, в правоохранительные органы поступило заявление от депутата Коростенского районного совета, что в ночь с 21 на 22 ноября 2016 года был подожжен автомобиль марки "Шевроле Эванда", который принадлежит его семье.

В настоящее время проводится досудебное расследование с целью установления обстоятельств правонарушения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.