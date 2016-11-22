Неизвестные подожгли авто депутата в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Житомирской области начато расследование по факту поджога автомобиля, который принадлежит семье депутата Коростенского райсовета. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Так, в правоохранительные органы поступило заявление от депутата Коростенского районного совета, что в ночь с 21 на 22 ноября 2016 года был подожжен автомобиль марки "Шевроле Эванда", который принадлежит его семье.
В настоящее время проводится досудебное расследование с целью установления обстоятельств правонарушения.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.