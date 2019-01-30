Невідомі намагалися підірвати авто киянина, заховавши вибухівку під "шашечку"

У поліції розповіли, що керівник охорони одного з приватних підприємств, вийшовши ранком, щоб їхати на роботу, помітив на своєму автомобілі "шашку" таксі.



Чоловік скинув "шашку" з даху свого авто, але під нею побачив невідомий пристрій. Поліція, яка прибула на місце події, на виклик власника авто, констатувала, що під "шашечкою" був радіокерований вибуховий пристрій. Попередньо встановлено, що пристрій мав у собі заряд вибухівки у 200 грамів у тротиловому еквіваленті.



За даним фактом розпочато розслідування. Кримінальне провадження відкрито за ст. 15 та ст. 115 ККУ – замах на вбивство.



Як повідомляв УНН, у зоні ООС невідомі зберігали арсенал з вибухівкою на горищі.