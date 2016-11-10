Невідомі кинули гранату на території посольства Франції в Афінах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вибухнула граната, кинута невідомими, на території посольства Франції в Афінах. Поліцейський, який охороняв держпредставництво, був легко поранений, передає УНН з посиланням на Kathimerini.
За її інформацією, двоє зловмисників проїжджали повз будівлю посольства на мотоциклі. Метнувши гранату, вони тут же зникли.
На місце інциденту негайно прибули співробітники правопорядку і сапери, які оточили квартал.
Французьке посольство знаходиться в самому центрі Афін, наразі в центрі столиці Греції обмежено транспортний рух.
Як повідомляв УНН, 12 жовтня вибухнула бомба в центрі Афін.