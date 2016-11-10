Неизвестные бросили гранату на территории посольства Франции в Афинах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На территории посольства Франции в Афинах взорвалась граната, брошенная неизвестными. Полицейский, охранявший госпредставительство, был легко ранен, передает УНН со ссылкой на Kathimerini.
По ее информации, двое злоумышленников проезжали мимо здания посольства на мотоцикле. Бросив гранату, они тут же исчезли.
На место инцидента немедленно прибыли сотрудники правопорядка и саперы, которые окружили квартал.
Французское посольство находится в самом центре Афин, в настоящее время в центре столицы Греции ограничено транспортное движение.
Как сообщал УНН, 12 октября взорвалась бомба в центре Афин.