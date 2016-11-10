Неизвестные бросили гранату на территории посольства Франции в Афинах

По ее информации, двое злоумышленников проезжали мимо здания посольства на мотоцикле. Бросив гранату, они тут же исчезли.

На место инцидента немедленно прибыли сотрудники правопорядка и саперы, которые окружили квартал.

Французское посольство находится в самом центре Афин, в настоящее время в центре столицы Греции ограничено транспортное движение.

Как сообщал УНН, 12 октября взорвалась бомба в центре Афин.