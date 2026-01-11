Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування
Київ • УНН
Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування.
В Україні продається партія дитячого харчування, яка може містити штами мікроорганізму Bacillus cereus. Зокрема, банку такого харчування було придбано у мережі магазинів "Антошка", пише УНН з посилання на Фейсбук-сторінку Ліни Бесчастної.
Компанія Nestlé в оголосила про відкликання дитячого харчування, яке поставляється під торговельними марками NAN® та NESTOGEN®. Як йдеться у заяві виробника - ці партії не постачалися в Україну.
"Вчора ми вдома зʼясували, що саме ці небезпечні для здоровʼя малюків партії продають в мережі Антошка - Мережа Дитячих Мрій та мережі Аптека 9-1-1, де саме ми їх купили для своєї лялечки.
З аптекою питання вирішили: просто повернули їм банку бракованої суміші.
Мережа Антошка хоче, щоб ми повернули їм товар в упаковці, яку ми придбали 27 грудня і звісно вже розпакували і навіть почали годувати дитину", - повідомила жінка.
За словами Бесчастної, мережі повідомили, що мають сертифікати якості. Про це повідомили і в мережі Аптек 9-1-1 .
"Компанія співпрацює виключно з перевіреними виробниками та офіційними постачальниками, які мають усі необхідні дозвільні документи, сертифікати якості та ліцензії відповідно до чинного законодавства України.
ТОВ "Нестле Україна", офіційний постачальник продукції торгових марок NAN та Nestogen в Україні, ініціювало запобіжний захід у вигляді добровільного відкликання окремих імпортованих партій дитячих сумішей. Про це компанію "Аптека 9-1-1" було офіційно повідомлено листом від 05 січня 2026 року.
Зазначена продукція надійшла до мережі Аптека 9-1-1 безпосередньо від постачальника та мала всі необхідні супровідні документи.
Компанія "Аптека 9-1-1" відреагувала на повідомлення партнера одразу після його отримання. Продаж перелічених у зверненні ТОВ "Нестле Україна" партій продукції було негайно припинено в аптеках мережі та на сайті apteka911.ua, а відповідні товари — відкликано з обігу", - повідомили в "9-1-1".
Покупці, що придбали товар до відкликання - можуть повернути товар.
Однак, невідомо ситуація з іншим ритейлом де також можуть продаватися небезпечні партії.