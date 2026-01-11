Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування.

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Ексклюзив
09:33 • 3328 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05 • 12221 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 21320 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 32170 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 52400 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 38864 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 31938 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 35977 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 58837 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40340 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
87%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06 • 19940 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12 • 18304 перегляди
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 4852 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 11767 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 6134 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 3330 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 45836 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 94343 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 120565 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 90872 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 15570 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 18345 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 74065 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 75187 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 95626 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування.

Nestlé відкликав, а ритейл продає: в Україні виявили партію небезпечного дитячого харчування

В Україні продається партія дитячого харчування, яка може містити штами мікроорганізму Bacillus cereus. Зокрема, банку такого харчування було придбано у мережі магазинів "Антошка", пише УНН з посилання на Фейсбук-сторінку Ліни Бесчастної.

Компанія Nestlé в оголосила про відкликання дитячого харчування, яке поставляється під торговельними марками NAN® та NESTOGEN®. Як йдеться у заяві виробника - ці партії не постачалися в Україну.

"Вчора ми вдома зʼясували, що саме ці небезпечні для здоровʼя малюків партії продають в мережі Антошка - Мережа Дитячих Мрій та мережі Аптека 9-1-1, де саме ми їх купили для своєї лялечки.

З аптекою питання вирішили: просто повернули їм банку бракованої суміші.

Мережа Антошка хоче, щоб ми повернули їм товар в упаковці, яку ми придбали 27 грудня і звісно вже розпакували і навіть почали годувати дитину", - повідомила жінка.

За словами Бесчастної, мережі повідомили, що мають сертифікати якості. Про це повідомили і в мережі Аптек 9-1-1 .

"Компанія співпрацює виключно з перевіреними виробниками та офіційними постачальниками, які мають усі необхідні дозвільні документи, сертифікати якості та ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

ТОВ "Нестле Україна", офіційний постачальник продукції торгових марок NAN та Nestogen в Україні, ініціювало запобіжний захід у вигляді добровільного відкликання окремих імпортованих партій дитячих сумішей. Про це компанію "Аптека 9-1-1" було офіційно повідомлено листом від 05 січня 2026 року.

Зазначена продукція надійшла до мережі Аптека 9-1-1 безпосередньо від постачальника та мала всі необхідні супровідні документи.

Компанія "Аптека 9-1-1" відреагувала на повідомлення партнера одразу після його отримання. Продаж перелічених у зверненні ТОВ "Нестле Україна" партій продукції було негайно припинено в аптеках мережі та на сайті apteka911.ua, а відповідні товари — відкликано з обігу", - повідомили в "9-1-1".

Покупці, що придбали товар до відкликання - можуть повернути товар.

Однак, невідомо ситуація з іншим ритейлом де також можуть продаватися небезпечні партії.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Аптека
Україна