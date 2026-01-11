$42.990.00
Эксклюзив
09:33 • 3800 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
06:05 • 12480 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 21603 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 32455 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 52717 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 39063 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32033 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36040 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 58910 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40371 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
публикации
Эксклюзивы
Nestlé отозвал, а ритейл продает: в Украине обнаружили партию опасного детского питания

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Nestlé отозвал, а ритейл продает: в Украине обнаружили партию опасного детского питания.

Nestlé отозвал, а ритейл продает: в Украине обнаружили партию опасного детского питания

В Украине продается партия детского питания, которая может содержать штаммы микроорганизма Bacillus cereus. В частности, банка такого питания была приобретена в сети магазинов "Антошка", пишет УНН со ссылкой на Фейсбук-страницу Лины Бесчастной.

Компания Nestlé объявила об отзыве детского питания, поставляемого под торговыми марками NAN® и NESTOGEN®. Как говорится в заявлении производителя – эти партии не поставлялись в Украину.

"Вчера мы дома выяснили, что именно эти опасные для здоровья малышей партии продают в сети Антошка - Сеть Детских Мечт и сети Аптека 9-1-1, где именно мы их купили для своей куколки.

С аптекой вопрос решили: просто вернули им банку бракованной смеси.

Сеть Антошка хочет, чтобы мы вернули им товар в упаковке, которую мы приобрели 27 декабря и, конечно, уже распаковали и даже начали кормить ребенка", - сообщила женщина.

По словам Бесчастной, сети сообщили, что имеют сертификаты качества. Об этом сообщили и в сети Аптек 9-1-1.

"Компания сотрудничает исключительно с проверенными производителями и официальными поставщиками, имеющими все необходимые разрешительные документы, сертификаты качества и лицензии в соответствии с действующим законодательством Украины.

ООО "Нестле Украина", официальный поставщик продукции торговых марок NAN и Nestogen в Украине, инициировало предупредительную меру в виде добровольного отзыва отдельных импортированных партий детских смесей. Об этом компания "Аптека 9-1-1" была официально уведомлена письмом от 05 января 2026 года.

Указанная продукция поступила в сеть Аптека 9-1-1 непосредственно от поставщика и имела все необходимые сопроводительные документы.

Компания "Аптека 9-1-1" отреагировала на сообщение партнера сразу после его получения. Продажа перечисленных в обращении ООО "Нестле Украина" партий продукции была немедленно прекращена в аптеках сети и на сайте apteka911.ua, а соответствующие товары — отозваны из оборота", - сообщили в "9-1-1".

Покупатели, купившие товар до отзыва, могут вернуть товар.

Однако неизвестна ситуация с другим ритейлом, где также могут продаваться опасные партии.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Аптека
Украина