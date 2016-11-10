Неповнолітнім юнакам загрожує до 10 років ув'язнення за грабіж на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Одещині двоє неповнолітніх юнаків, погрожуючи ножем 64-річній жительці міста Балта, викрали сумку з грошима, юнакам загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
До Чергової частини Балтського відділу поліції надійшла інформація про те, що невідомі особи, погрожуючи ножем, відібрали сумку у жінки похилого віку, в якій знаходилися грошові кошти в сумі 2 тисячі 300 грн. та мобільний телефон.
Правоохоронці “по гарячих слідах” затримали правопорушників. Ними виявилися юнаки 15 та 16 років, жителі сусіднього міста Подільськ.
У неповнолітніх були вилучені речові докази: гаманець з грошовими коштами, сумка та мобільний телефон.
Наразі неповнолітнім злочинцям повідомлено про підозру за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм) Кримінально кодексу України, обирається запобіжний захід.
Юнакам загрожує позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.