Несовершеннолетним юношам грозит до 10 лет тюрьмы за грабеж в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Одесской области двое несовершеннолетних юношей, угрожая ножом 64-летней жительнице города Балта, похитили сумку с деньгами, юношам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
В дежурную часть Балтского отдела полиции поступила информация о том, что неизвестные лица, угрожая ножом, отобрали сумку у женщины пожилого возраста, в которой находились денежные средства в сумме 2 тыс. 300 грн. и мобильный телефон.
Правоохранители "по горячим следам" задержали правонарушителей. Ими оказались юноши 15 и 16 лет, жители соседнего города Подольск.
У несовершеннолетних были изъяты вещественные доказательства: кошелек с денежными средствами, сумка и мобильный телефон.
Сейчас несовершеннолетним преступникам сообщено о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) Уголовного кодекса Украины, избирается мера пресечения.
Юношам грозит лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.