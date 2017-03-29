Неподалік польсько-українського кордону вчергове влаштували провокацію

Під час брифінгу очільник поліції Львова також повідомив, що участь у даній провокації брало близько 150 людей. Протестувальники мали плакати із закликами про припинення геноциду поляків.

“Всі ці люди попередньо отримали кошти за участь в акції, 50-100 гривень. Поліція затримала низку пікетувальників. Всі вони дають покази. Серед учасників акції я особисто бачив наших „клієнтів“ — наркоманів. Були серед псевдо-протестувальників і школярі. Відомо, що серед учасників акції були люди з Хмельниччини, Івано-Франківщини. Зараз всі вони дають покази поліції”, — розповів керівник Нацполіції Львівщини В.Середа.

Зі слів поліцейського, на місці “акції протесту” був квадрокоптер, який мав зняти “картинку” для російських ЗМІ.

Нагадаємо, 26 березня на Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами.