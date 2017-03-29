Неподалеку польско-украинской границы в очередной раз устроили провокацию

Во время брифинга глава полиции Львова также сообщил, что участие в данной провокации принимало около 150 человек. Протестующие держали плакаты с призывами о прекращении геноцида поляков.

"Все эти люди предварительно получили деньги за участие в акции, 50-100 гривен. Полиция задержала ряд пикетчиков. Все они дают показания. Среди участников акции я лично видел наших "клиентов" - наркоманов. Были среди псевдо протестующих и школьники. Известно, что среди участников акции были люди из Хмельницкой, Ивано-Франковской области. Сейчас все они дают показания полиции ", - рассказал руководитель Нацполиции Львовской обл. В.Середа.

По словам полицейского, на месте "акции протеста" был квадрокоптер, который должен был снять "картинку" для российских СМИ.

Напомним, 26 марта на Львовщине из мусора перекрыли дорогу шинами .