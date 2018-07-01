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Негода на Луганщині: без світла залишилися майже 8 тис. осель

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. У зв'язку з негодою майже 8 тисяч осель у ніч на неділю залишилися без світла в Луганській області. Про це повідомили у прес-службі ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", передає УНН.

"У ніч на 1 липня негода знову завдала ударів по крихкій енергосистемі Луганщини. Урагани, грози, дощі залишили без світла майже 8 тисяч осель – переважно на північному сході області. При цьому, найстрашніші удари були завдані по території обслуговування Біловодського РЕМ – це сам Біловодський район, а також Міловський та Марківський. Міловський район взагалі майже повністю знеструмлений разом з райцентром та оточуючими селами, відсутній зв'язок", – йдеться в повідомленні.

На території обслуговування Біловодського РЕМ негода знеструмила такі населені пункти, як Мілове, Великоцьк, Біловодськ, Семикозівка, Лимарівка, Плугатарь, Новоспасівка, Кононівка, Бондарівка, Стрельцівка, Нижньо-Нікольськ, Кирносове, Березове, Зоринівка, Морозівка, Сичівка, Крейдяний. Загалом без електроенергії залишилися майже 7,5 тисяч домівок.

А на території обслуговування Новопсковського РЕМ без світла залишилися 339 споживачів в самому Новопскові та Новороссоші. Тим часом на території обслуговування Рубіжанського РЕМ знеструмлення частково вразило місто Рубіжне – без світла залишилися 50 споживачів.

Наразі над відновленням електропостачання працюють ремонтні бригади.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов, а саме грозу та пориви вітру, знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях країни. 

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