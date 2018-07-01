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Непогода в Луганской области: без света остались почти 8 тыс. домов

Непогода в Луганской области: без света остались почти 8 тыс. домов

Киев  •  УНН

 • 11209 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В связи с непогодой почти 8 тысяч домов в ночь на воскресенье остались без света в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Луганское энергетическое объединение", передает УНН.

"В ночь на 1 июля непогода вновь нанесла удары по хрупкой энергосистеме Луганской области. Ураганы, грозы, дожди оставили без света почти 8 тыс. домов – преимущественно на северо-востоке области. При этом, самые страшные удары были нанесены по территории обслуживания Беловодского РЭС – это сам Беловодский район, а также Меловский и Марковский. Меловский район вообще почти полностью обесточен вместе с райцентром и окружающими селами, отсутствует связь", – говорится в сообщении.

На территории обслуживания Беловодского РЭС непогода обесточила такие населенные пункты, как Меловое, Великоцк, Беловодск, Семикозовка, Лимаревка, Плугатарь, Новоспасовка, Кононовка, Бондаревка ,Стрельцовка, Нижне-Никольск, Кирносово, Березовое, Зориновка, Морозовка, Сычевка, Меловой. Всего без электроэнергии остались почти 7,5 тысяч домов.

А на территории обслуживания Новопсковского РЭС без света остались 339 потребителей в самом Новопскове и Новороссоши. Между тем на территории обслуживания Рубежанского РЭС обесточивание частично поразило город Рубежное – без света остались 50 потребителей.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады.

Напомним, из-за осложнения погодных условий, а именно грозу и порывы ветра, обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях страны.

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