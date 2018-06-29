Негода на Луганщині: без світла залишилися майже 5 тис. абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Луганській області внаслідок несприятливих погодних умов і проходження грозового фронту вчора були пошкоджені лінії електромереж та дахи житлових будинків, а також повалені дерева. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Луганській області, передає УНН.
Зазначено, що загалом по області без електропостачання залишилися 4500 абонентів.
"Так, у м. Рубіжне по вулицях міста були повалені понад сотні дерев, які перекрили шляхи проїзду автотранспортним засобам, пішохідним переходам, входи у домівки та обірвали дроти електромереж вуличного освітлення, пошкоджено покрівлю 11 будинків (5 – п'ятиповерхових будинків та 6 – дев'ятиповерхових будинків)", – йдеться в повідомленні.
До ліквідації пригоди залучили 6 одиниць техніки ДСНС та 32 людини особового складу, п'ять бригад комунальних служб та три бригади з відновлення електропостачання міста.
"Чотири мешканця міста отримали травми в наслідок надзвичайної пригоди, один з яких госпіталізований в травматологічне відділення міської лікарні", – зазначили у ДСНС.
У місті Старобільськ були пошкоджені електромережі міста. Без світла залишилися 2940 абонентів, дерева повалені на житлові будинки та автомобілі.
"Задіяно три одиниці техніки ДСНС та 16 чоловік особового складу, дві аварійні бригади Старобільського РЕМ, одна бригада комунального підприємства", – уточнили рятувальники.
Нагадаємо, у зв'язку зі складними погодними умовами було знеструмлено 144 населених пункти у п'яти областях України.