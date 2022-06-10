"Недостатньо крові?": Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо України в ЄС

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 47317 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 95633 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 132151 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 183476 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179682 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175588 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151206 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116517 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109373 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 315382 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 23527 перегляди

Трамп відвідає Саудівську Аравію з першим закордонним візитом - Білий дім

1 квітня, 17:41 • 14802 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 15579 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 21519 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 20867 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 190315 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 315382 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 575267 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 518333 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 718294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53169 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94466 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121993 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144896 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158347 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

"Недостатньо крові?": Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо України в ЄС

"Недостатньо крові?": Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо України в ЄС

Київ • УНН

 • 173038 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо вступу України до Євросоюзу. Він зазначив, що українці платять страшну ціну за шанс стати членом ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.

Цитата

"Свобода, конкуренція, права людини – Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за захист вільної Європи від російських таборів. Невже наші люди заплатили недостатньо крові, щоб отримати шанс бути в родині ЄС?" – написав Подоляк.

Свобода, конкуренція, права людини – Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за те, аби захистити вільну Європу від  таборів. Невже наші люди заплатили ще недостатньо крові, аби отримати шанс бути в родині ?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 10, 2022

Контекст

За даними агентства Bloomberg, станом на сьогодні Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16