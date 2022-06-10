"Недостатньо крові?": Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Нідерланди за позицію щодо вступу України до Євросоюзу. Він зазначив, що українці платять страшну ціну за шанс стати членом ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
Цитата
"Свобода, конкуренція, права людини – Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за захист вільної Європи від російських таборів. Невже наші люди заплатили недостатньо крові, щоб отримати шанс бути в родині ЄС?" – написав Подоляк.
Свобода, конкуренція, права людини – Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за те, аби захистити вільну Європу від таборів. Невже наші люди заплатили ще недостатньо крові, аби отримати шанс бути в родині ?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 10, 2022
Контекст
За даними агентства Bloomberg, станом на сьогодні Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.