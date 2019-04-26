Небезпека розправи над духівництвом ПЦУ в окупованій Донеччині є реальною — архієпископ

"В нас вже були випадки, коли наших священиків арештовували й, наприклад, 4 з половиною роки тому у полоні тримали у в’язниці декілька місяців. Багатьох священиків затримували на блокпостах, деяких били. Небезпека на сьогодні є реальна, тому, що залякують і людей, і духівництво кажучи що до них можуть прийти не представники так званої поліції, а військовослужбовці. Вони залякують військовими, а ті – можуть зробити все, що завгодно з представниками нашої церкви", - повідомив архієпископ.



Він також додав, що священикам Православної церкви України там, на окупованих територіях, дуже складно, проте в жодному випадку вони не збираються покидати своїх парафіян.



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"Я спілкувався з багатьма священиками й пропонував їм переїхати на територію підконтрольну українській владі, а вони сказали Владико, простіть, благословіть, але ми будемо з нашими віруючими, тому, що не можемо покинути своїх "овечок", які ж тоді ми будемо пастирі. Вони будуть до кінця стояти, до тих пір, поки їх звідти не депортують", - зазначив він.



Архієпископ Сергій розповів, міжнародні спостерігачі, на жаль, досі не мають важелів впливу на бойовиків, аби захистити духівництво на окупованих територіях.



"Міжнародні спостерігачі впливали, вони могли постояти на своїх білих машинах біля нашого храму, де йде конфліктна ситуація, могли поспілкуватись з так званим керівництвом "ДНР", але конкретно, щоб змінити щось в кращий бік, щоб нас захистити, в них таких важелів, як то кажуть, на жаль, досі немає", - додав архієпископ Донецький і Маріупольський.



Нагадаємо, бойовики так званої “ДНР” захопили храм ПЦУ. У Донецькій єпархії побоюються, адже є небезпека розправи над духівництво.