Не змогли потрапити у бомбосховище: через трагічні події у Києві розпочато ще одне кримінальне провадження

Деталі

Перше кримінальне провадження було відкрите за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Цитата

"У зв’язку з цими подіями розпочато ще одне кримінальне провадження за ст. 135 КК України – залишення в небезпеці. Вирішується питання про об’єднання цих двох кримінальних проваджень", - повідомила Максимець.

Нагадаємо

У ніч на 1 червня, під час ракетної атаки на Київ в Деснянському районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі Києва, слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Крім того, один з охоронців закладу був відправлений на проходження освідування на наявність алкоголю в крові.