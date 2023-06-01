Не смогли попасть в бомбоубежище: из-за трагических событий в Киеве начато еще одно уголовное производство

Детали

Первое уголовное производство было открыто по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Цитата

"В связи с этими событиями начато еще одно уголовное производство по ст. 135 УК Украины – оставление в опасности. Решается вопрос об объединении этих двух уголовных производств", - сообщила Максимец.

Напомним

В ночь на 1 июня, во время ракетной атаки на Киев в Деснянском районе столицы, люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди них один ребенок), которые оказались на улице.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие. Кроме того, один из охранников заведения был отправлен на прохождение освидетельствования на наличие алкоголя в крови.