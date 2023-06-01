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Не смогли попасть в бомбоубежище: из-за трагических событий в Киеве начато еще одно уголовное производство

Не смогли попасть в бомбоубежище: из-за трагических событий в Киеве начато еще одно уголовное производство

Киев • УНН

 • 810987 просмотра

КИЕВ, 1 июня – УНН. Из-за трагических событий в столице, которые привели к гибели людей, потому что те не смогли вовремя попасть в бомбоубежище в медучреждении, начато два уголовных производства. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Детали

Первое уголовное производство было открыто по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Цитата

"В связи с этими событиями начато еще одно уголовное производство по ст. 135 УК Украины – оставление в опасности. Решается вопрос об объединении этих двух уголовных производств", - сообщила Максимец.

Напомним

В ночь на 1 июня, во время ракетной атаки на Киев в Деснянском районе столицы, люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди них один ребенок), которые оказались на улице.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории в Деснянском районе Киева, следствие устанавливает, открытым ли было укрытие. Кроме того, один из охранников заведения был отправлен на прохождение освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

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