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Не встигли зійти з колій: під Києвом електричка травмувала двох людей

Не встигли зійти з колій: під Києвом електричка травмувала двох людей

Київ • УНН

 • 441792 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В місті Буча Київської області чоловік та жінка не встигли завчасно зійти з залізничної колії. Попри екстренне гальмування електрички обох було травмовано. Постраждалі ушпиталені. Про це інформує поліція Київщини у Telegram, передає УНН.

Деталі

Вранці 23 квітня електричка під’їжджала до міської станції міста Буча. Як встановили поліцейські Київщини, 48-річна жінка та 41-річний чоловік знаходились біля колії і спробували сховатися під блоки перону. Машиніст застосував екстрене гальмування. Однак лиха запобігти не вдалося. Громадян зачепило вагонами. Обох із різними травмами медики терміново доставили до лікарні.

Цитата

"Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт - зона підвищеної небезпеки. Не перебувайте під час руху потягів поблизу залізничних колій! Бережіть себе!" - наголосили в поліції.

Доповнення

Через нехтування правилами перетинання залізничних колій трагедія сталася в Німеччині. Автомобіль виїхав на залізничний переїзд, попри червоний сигнал і закритий шлагбаум, об'їхавши загородження зліва. Унаслідок зіткнення поїзда й автомобіля на залізничному переїзді в Нойштадті-ам-Рюбенберзі поблизу Ганновера на місці загинули 22-річний водій авто та обидва пасажири, які знаходились в салоні.

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