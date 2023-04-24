Не успели сойти с путей: под Киевом электричка травмировала двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В городе Буча Киевской области мужчина и женщина не успели заблаговременно сойти с железнодорожных путей. Несмотря на экстренное торможение электрички оба были травмированы. Пострадавшие госпитализированы. Об этом информирует полиция Киевщины в Telegram, передает УНН.
Детали
Утром 23 апреля электричка подъподъезжала к городской станции города Буча. Как установили полицейские Киевщины, 48-летняя женщина и 41-летний мужчина находились возле путей и попытались спрятаться под блоки перрона. Машинист применил экстренное торможение. Однако беду предотвратить не удалось. Граждан зацепило вагонами. Обоих с различными травмами медики срочно доставили в больницу.
Цитата
"Полиция Киевщины напоминает, что железнодорожный транспорт - зона повышенной опасности. Не находитесь во время движения поездов вблизи железнодорожных путей! Берегите себя!" - отметили в полиции.
Дополнение
Из-за пренебрежения правилами пересечения железнодорожных путей трагедия произошла в Германии. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал и закрытый шлагбаум, объехав заграждение слева. В результате столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Нойштадте-ам-Рюбенберге близ Ганновера на месте погибли 22-летний водитель авто и оба пассажира, которые находились в салоне.
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