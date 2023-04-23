У Німеччині зіткнулись поїзд та автомобіль: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Німеччині під час зіткнення поїзда та автомобіля загинуло троє людей, про це повідомляє DW, передає УНН.
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За інформацією, автомобіль виїхав на залізничний переїзд, попри червоний сигнал і закритий шлагбаум, об'їхавши загородження зліва.
Унаслідок зіткнення поїзда й автомобіля на залізничному переїзді в Нойштадті-ам-Рюбенберзі поблизу Ганновера загинули троє людей.
Через аварію на місці загинули 22-річний водій авто та обидва пасажири, які знаходились в салоні.
У самому поїзді перебувало 38 пасажирів і 4 співробітники залізниці. За інформацією, один із пасажирів дістав легкі травми. Машиніст потягу не постраждав, проте потребував психологічної допомоги, про це повідомили в поліції.
Наразі точні причини трагедії ще не встановлені.
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