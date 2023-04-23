На в'їзді до Києва сталась ДТП: рух у напрямку столиці ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Бориспільському шосе сталася ДТП, рух ускладнено у напрямку столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Цитата
«ДТП на Бориспільському шосе (1 км від Харківської площі). Рух ускладнено у напрямку міста Київ. Перед в'їздом у місто рух здійснюється крайньою правою смугою», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що патрульні забезпечують охорону місця ДТП.
Доповнення
На трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші на Одещині, сталася ДТП за участю трьох вантажівок, в аварії постраждали три людини, серед них – дитина.