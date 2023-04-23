На въезде в Киев произошло ДТП: движение в направлении столицы затруднено

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«ДТП на Бориспольском шоссе (1 км от Харьковской площади). Движение затруднено в направлении города Киев. Перед въездом в город движение осуществляется по крайней правой полосе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные обеспечивают охрану места ДТП.

Дополнение

На трассе Одесса – Рени, между селами Староказачье и Монаши в Одесской области, произошло ДТП с участием трех грузовиков, в аварии пострадали три человека, среди них – ребенок.