На трасі Одеса-Рені зіштовхнулися три вантажівки, серед трьох постраждалих - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На трасі Одеса – Рені, між селами Старокозаче та Монаші на Одещині, сталася ДТП за участю трьох вантажівок, в аварії постраждали три людини, серед них – дитина. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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Зіштовхнулися три вантажні автомобілі «DAF», «Scania» та «Volvo». За попередньою інформацією, водій першого транспортного засобу не дотримався дистанції і допустив зіткнення з другим автомобілем, який рухався у попутному напрямку, а далі виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з третьою вантажівкою, що їхала на зустріч.
Унаслідок автопригоди травми різного ступеня тяжкості отримали пасажирки «DAF» – жінка з донькою, 2000 та 2022 р.н., а також 30-річний водій «Volvo». Їх «швидкою» доправили в лікарню. Двоє інших керманичів залишилися на місці події.
Унаслідок ДТП було ускладнено рух транспорту.
Нагадаємо
На трасі Київ - Харків пізно ввечері напередодні зіткнулися три вантажівки, після чого сталося загорання.