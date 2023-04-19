На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, среди трех пострадавших - ребенок

Детали

Столкнулись три грузовых автомобиля «DAF», «Scania» и «Volvo». По предварительной информации, водитель первого транспортного средства не соблюдал дистанцию и допустил столкновение со вторым автомобилем, который двигался в попутном направлении, а далее выехал на встречную полосу и там столкнулся с третьим грузовиком, который ехал на встречу.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пассажирки «DAF» – женщина с дочерью, 2000 и 2022 г.р., а также 30-летний водитель «Volvo». Их на «скорой» доставили в больницу. Двое других водителей остались на месте происшествия.

В результате ДТП было затруднено движение транспорта.

Напомним

На трассе Киев - Харьков поздно вечером накануне столкнулись три грузовика, после чего произошло возгорание.