В Германии столкнулись поезд и автомобиль: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Германии во время столкновения поезда и автомобиля погибли три человека, об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
По информации, автомобиль выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал и закрытый шлагбаум, объехав заграждение слева.
В результате столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Нойштадте-ам-Рюбенберге близ Ганновера погибли три человека.
Из-за аварии на месте погибли 22-летний водитель авто и оба пассажира, которые находились в салоне.
В самом поезде находилось 38 пассажиров и 4 сотрудника железной дороги. По информации, один из пассажиров получил легкие травмы. Машинист поезда не пострадал, однако нуждался в психологической помощи, об этом сообщили в полиции.
На данный момент точные причины трагедии еще не установлены.
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