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В Германии столкнулись поезд и автомобиль: есть погибшие

В Германии столкнулись поезд и автомобиль: есть погибшие

Киев • УНН

 • 627515 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Германии во время столкновения поезда и автомобиля погибли три человека, об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

По информации, автомобиль выехал на железнодорожный переезд, несмотря на красный сигнал и закрытый шлагбаум, объехав заграждение слева.

В результате столкновения поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Нойштадте-ам-Рюбенберге близ Ганновера погибли три человека.

Из-за аварии на месте погибли 22-летний водитель авто и оба пассажира, которые находились в салоне.

В самом поезде находилось 38 пассажиров и 4 сотрудника железной дороги. По информации, один из пассажиров получил легкие травмы. Машинист поезда не пострадал, однако нуждался в психологической помощи, об этом сообщили в полиции.

На данный момент точные причины трагедии еще не установлены.

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