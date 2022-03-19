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Не тільки знищують місто: за тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до росії

Не тільки знищують місто: за тиждень кілька тисяч маріупольців насильно вивезли до росії

Київ • УНН

 • 130899 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців, зазначає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. У той же час у міськраді повідомляють, що за останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію росії, передає УНН.

Деталі

Як зазначено у повідомленні міськради в офіційному Telegram-каналі, за останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора.

Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст росії, доля інших залишається невідомою.

Цитата

"Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку росії мають отримати найжорсткіше покарання", - міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше

У міській раді повідомили, що понад двох тисяч маріупольців евакуювалися до Запоріжжя за поточну добу. З них 648 дітей. 

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