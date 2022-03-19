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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49649 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98574 перегляди

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Сьогодні понад 2 тисяч маріупольців евакуювалися до Запоріжжя

Сьогодні понад 2 тисяч маріупольців евакуювалися до Запоріжжя

Київ • УНН

 • 83228 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Понад двох тисяч маріупольців евакуювалися до Запоріжжя за поточну добу. З них 648 дітей. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, сьогодні у другій половині дня до Запоріжжя прибули ще 363 автомобілі з 2 128 мешканцями Маріуполя. З них 648 дітей.

Наголошується, що у Запоріжжі люди отримали допомогу – продукти, медикаменти, речі першої необхідності та дах над головою. Людям також надається медична та психологічна допомога.

Загалом за чотири дні Запоріжжя зустріло більше 15 714 людей з різних населених пунктів, з них – 3 397 діти.

Додамо

Сьогодні з Бучі до Білогородки прибули сім евакуаційних автобусів.

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