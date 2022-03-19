Київщина: з Бучі до Білогородки прибули 7 евакуаційних автобусів

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"З Бучі до Білогородки прибули сім евакуаційних автобусів. Люди отримують першу гуманітарну та медичну допомогу. Далі евакуація продовжиться до Києва”, - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні з міста Сєвєродонецьк Луганської області вирушили евакуаційні автобуси з людьми.