Киевщина: из Бучи в Белогородку прибыли 7 эвакуационных автобусов

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"С Бучи в Белогородку прибыли семь эвакуационных автобусов. Люди получают первую гуманитарную и медицинскую помощь. Далее эвакуация продолжится до Киева”, - говорится в сообщении.

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Сегодня из города Северодонецк Луганской области отправились эвакуационные автобусы с людьми.