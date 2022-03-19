Киевщина: из Бучи в Белогородку прибыли 7 эвакуационных автобусов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из Бучи в Белогородку прибыли семь эвакуационных автобусов, сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации.
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"С Бучи в Белогородку прибыли семь эвакуационных автобусов. Люди получают первую гуманитарную и медицинскую помощь. Далее эвакуация продолжится до Киева”, - говорится в сообщении.
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Сегодня из города Северодонецк Луганской области отправились эвакуационные автобусы с людьми.