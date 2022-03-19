Сегодня более 2 тысяч мариупольцев эвакуировались в Запорожье

Детали

Как сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сегодня во второй половине дня в Запорожье прибыли еще 363 автомобиля с 2 128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей.

Отмечается, что в Запорожье люди получили помощь - продукты, медикаменты, вещи первой необходимости и крышу над головой. Людям также оказывается медицинская и психологическая помощь.

Всего за четыре дня Запорожье встретило более 15 714 человек из разных населенных пунктов, из них - 3 397 дети.

Добавим

Сегодня с Бучи в Белогородку прибыли семь эвакуационных автобусов.