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Не только уничтожают город: за неделю несколько тысяч мариупольцев насильно вывезли в россию

Не только уничтожают город: за неделю несколько тысяч мариупольцев насильно вывезли в россию

Киев • УНН

 • 130898 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев, отмечает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. В то же время в горсовете сообщают, что за последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены на территорию России, передает УНН.

Детали

Как указано в сообщении горсовета в официальном Telegram-канале, за последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию россии. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев Вооруженные силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора.

Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города России, судьба остальных остается неизвестной.

Цитата

"То, что сегодня делают оккупанты - знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны России должны получить самое жесткое наказание", - отметил глава Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее

В городском совете сообщили, что более двух тысяч мариупольцев эвакуировались в Запорожье за текущие сутки. Из них 648 детей.

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