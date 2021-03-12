Не такий вже і старовинний: як ядерні бомби "допомагають" шукати підробки серед аукціонного віскі

Деталі

Такі методи, як інфрачервона спектроскопія і хімічний аналіз дозволяють відокремити справжній віскі від підробки шляхом виділення і порівняння аспектів їх спиртового складу і співвідношень летючих з'єднань. Але вони не можуть підтвердити вік віскі. Тому вчені з радіовуглецевої лабораторії Центру екологічних досліджень Шотландського університету (SUERC) в Глазго вирішили визначати точну дату віскі на основі вмісту вуглецю-14.

Саме радіоактивний ізотоп вуглецю-14 був викинутий в атмосферу, коли кілька десятиліть тому були підірвані ядерні бомби. З атмосфери ізотоп був поглинений рослинами та іншими живими організмами і почав розпадатися після смерті організмів.

Отже, сліди цього надлишкового вуглецю-14 можна знайти в ячмені, який збирали і переганяли для виробництва віскі. Таким чином дослідники створили калібровану криву, посилаючись на дані про вуглець-14 з віскі з відомими роками дистиляції з 1950 по 2015 рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У кращих традиціях китайських підробок: українці обурені якістю псевдогрузинського коньяку "Aznauri"

Потім вчені оцінили нібито рідкісні сорти віскі з 1847 по 1978 рік і виявили, що майже половина пляшок не були такими старими, як заявлялося. Одна пляшка віскі Talisker з етикеткою, яка вказує, що він був дистильований у 1863 році, ймовірно, був дистильований насправді в період з 2007 по 2014 рік. Пляшка Ardbeg 1964 року народження, ймовірно, була дистильована після 1995 року, а Laphroaig з етикеткою 1903 датована 2011 роком або пізніше.

"Наш досвід показує, що продається значна кількість підробленої продукції", - повідомили дослідники.

Доповнення

Відзначимо, щоб визначити алкогольну підробку самостійно, необов'язково вдаватися до аналізу "ядерних" опадів. Так, директор Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Максим Несмєянов радить купувати алкоголь на офіційних інтернет-платформах або в мережевих великих магазинах, щоб не стати жертвою фальсифікаторів.

Також слід уникати покупки алкоголю в тетрапаках, наприклад, адже офіційні виробники якісної алкогольної продукції не використовують таку упаковку. До того ж в основному підробляють саме дорогу імпортну продукцію.

Серед популярних українських алкогольних брендів, якості продукту яких українці довірять найбільше, знаходяться такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ PRIME (ТМ "Prime", "Др.Жітнік") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").