Не такой уж и старинный: как ядерные бомбы "помогают" искать подделки среди аукционного виски

Детали

Такие методы, как инфракрасная спектроскопия и химический анализ позволяют отделить настоящий виски от подделки путем выделения и сравнения аспектов их спиртового состава и соотношений летучих соединений. Но они не могут подтвердить возраст виски. Поэтому ученые из радиоуглеродной лаборатории Центра экологических исследований Шотландского университета (SUERC) в Глазго решили определять точную дату виски на основе содержания углерода-14.

Именно радиоактивный изотоп углерода-14 был выброшен в атмосферу, когда несколько десятилетий назад были взорваны ядерные бомбы. Из атмосферы изотоп был поглощен растениями и другими живыми организмами и начал распадаться после смерти организмов.

Следовательно, следы этого избыточного углерода-14 можно найти в ячмене, который собирали и перегоняли для производства виски. Таким образом исследователи создали калибровочную кривую, ссылаясь на данные об углероде-14 из виски с известными годами дистилляции с 1950 по 2015 год.

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Затем ученые оценили якобы редкие сорта виски с 1847 по 1978 год и обнаружили, что почти половина бутылок не были такими старыми, как заявлялось. Одна бутылка виски Talisker с этикеткой, указывающей, что он был дистиллированный в 1863 году, вероятно, был дистиллирован на самом деле в период с 2007 по 2014 год. Бутылка Ardbeg 1964 года рождения, вероятно, была дистиллированная после 1995 года, а Laphroaig с этикеткой 1903 датирована 2011 годом или позже.

"Наш опыт показывает, что продается значительное количество поддельной продукции", - сообщили исследователи.

Дополнение

Отметим, чтобы определить алкогольную подделку самостоятельно, необязательно прибегать к анализу "ядерных" осадков. Так, директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов советует покупать алкоголь на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах, чтобы не стать жертвой фальсификаторов.

Также следует избегать покупки алкоголя в тетрапаках, например, ведь официальные производители качественной алкогольной продукции не используют такую упаковку. К тому же в основном подделывают именно дорогую импортную продукцию.

Среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше всего, находятся такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ PRIME (ТМ "Prime" , "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").