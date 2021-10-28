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"Не обирайте вимирання": з трибуни Генасамблеї ООН до людства звернувся динозавр

Київ • УНН

 • 17276 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З трибуни Генеральної Асамблеї ООН до делегацій країн звернувся динозавр на ім'я Френкі, який заявив, що державні субсидії на вуглеводні ірраціональні та нелогічні у контексті кліматичних змін. Незвичайне відео представила Програма розвитку ООН (UNDP) напередодні глобальної конференції з клімату у Глазго, інформує УНН.

"Не обирайте вимирання": з трибуни Генасамблеї ООН до людства звернувся динозавр

Цитата

"Дозвольте мені бути відвертим, у вас є велика можливість. Ви відновлюєте свої економіки після пандемії, це є великий шанс для людства. І ось яка думка мене відвідала: не обирайте вимирання, врятуйте свій вид поки що не пізно! Настав час, щоб люди перестали вигадувати виправдання і почали втілювати в життя зміни", - сказав динозавр.

Деталі

Програма розвитку ООН випустила відео, в якому динозавр звертається з трибуни ООН, щоб попередити світових лідерів про дочірні компанії, які працюють на викопному паливі. Динозавр, спонукає лідерів витрачати гроші на інші заняття, такі як боротьба із бідністю у всьому світі.

Відео було перекладено кількома мовами, і в ньому представлені світові знаменитості, що озвучують персонажа, у тому числі актори Ейса Гонсалес іспанською мовою, Микола Костер-Вальдау датською і Айсса Майга французькою.

Наприкінці відео глядачі потрапляють на сайт dontchooseextinction.com, на якому йдеться про те, що уряди витрачають 420 мільйонів доларів на підтримку викопного палива. На сайті говориться, що це призводить до зміни клімату з вини людини і "перетворює світ на жахливе місце для життя".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журнал TIME присвятив нову обкладинку майбутньому кліматичному саміту в Глазго

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